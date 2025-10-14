L'Inter osserva Guehi: possibile scambio con Bisseck. Ma la concorrenza non manca

L'Inter continua a osservare da lontano Marc Guehi del Crystal Palace. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il difensore ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2026 e non lo rinnoverà, ma i nerazzurri sono in seconda fila dietro al Liverpool, che aveva già trovato l'accordo per 40 milioni di euro con gli inglesi in estate prima dello stop dei londinesi, che non sono riusciti a trovare il sostituto e hanno bloccato la cessione del 25enne l'1 settembre.

La concorrenza non è banale perché pure Bayern Monaco e Barcellona inseguono il calciatore, ma Marotta ha un asso nella manica da giocarsi. Yann Bisseck infatti è uno dei profili individuati per prendere il posto di Guehi ed era stata paventata un'offerta da 35 milioni di euro. Il problema è che il tedesco non era convinto della destinazione e ogni discorso è stato così abortito. Chissà che a gennaio il Crystal Palace non torni a proporre uno scambio all'Inter, certamente non alla pari, ma comunque con cifre non troppo distanti.

Le alternative sono rappresentate da Joel Ordonez del Club Brugge, Konstantinos Koulierakis del Wolfsburg, Oumar Solet dell'Udinese, Mario Gila della Lazio, che è seguito con attenzione anche dal Milan, e Tarik Muharemovic del Sassuolo.