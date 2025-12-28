Globe Soccer Awards 2025, a Desiré Doué il premio di miglior giocatore emergente

Prosegue la cerimonia del Globe Soccer Awards 2025, la sedicesima edizione in corso in questi minuti a Dubai, che chiude il calendario 2025 dei grandi premi del calcio internazionale. Tra le varie elezioni dei migliori giocatori, allenatori, dirigenti e procuratori c'è anche quella del miglior calciatore emergente dell'anno solare e il premio è stato assegnato a Desiré Doué.

L'esterno offensivo del PSG, classe 2005, supera Arda Güler (Real Madrid) e Pau Cubarsí del Barcellona. Ricevuto il trofeo personale, Doue ha preso parola direttamente dal palco: "Buonasera a tutti, innanzitutto voglio ringraziarvi perché è un onore essere su questo palco. La cosa più importante per me è poter contare sui miei genitori: mi sento orgoglioso e grato verso di voi questa sera".

Il 20enne francese ha aggiunto: "Sto vivendo il mio sogno, ho sempre voluto essere un calciatore e oggi lo sono. Grazie ai miei compagni di squadra per questa stagione incredibile. Prima di vincere qualcosa bisogna credere di poter vincere. Posso contare su giocatori straordinari".