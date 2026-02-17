Monaco-PSG 2-3, rimonta fatta e finita da Doué: entra e fa doppietta, Golovin espulso

Desiré Doué conduce il PSG alla vittoria. Entra lui e cambia totalmente la partita, iniziata male (0-2) contro il Monaco, finché una prestazione super nel primo tempo e la doppietta dell'esterno francese regala il successo per 3-2 a Luis Enrique. Aggiudicato il primo match dei playoff di Champions League, in attesa del ritorno.

Dal blackout all'effetto Doué. Allo Stade Louis II partenza shock per i campioni d’Europa in carica, con il Monaco in grado di punire la dormita della difesa del PSG con il colpo di testa indisturbato di Balogun su un cross millimetrico di Golovin. Il gol dell'1-0 in poco meno di due minuti, anticipazione del raddoppio al 18’, sempre nel segno del centravanti statunitense dei monegaschi in scatto bruciante. Il 2-0 sul volto di Luis Enrique a peggiorare non per il rigore guadagnato da Kvaratskhelia ma per l'errore dal dischetto di Vitinha, che si è lasciato ipnotizzare da Kohn e perso un'occasione. Solo l'ingresso di Doué al posto di Dembélé (infortunato) ha cambiato le sorti del match, prima con la rete del talentino francese e poi sull'azione che ha portato al pareggio di Hakimi prima del termine dei 45 minuti iniziali.

Follia Golovin, fa tutto Doué. Un episodio ha sbilanciato totalmente la partita a favore del PSG, ossia l'intervento folle di Golovin su Vitinha che gli è valso il cartellino rosso diretto su revisione al monitor e precedente richiamo del VAR per l'arbitro Gil Manzano. Mano pesante, ma non potrebbe essere altrimenti per la gamba tesa e dritta sulla gamba del centrocampista del PSG, il Monaco a rimanere in 10 e cadere al 67' nel segno di un irrefrenabile Doué. Una sfuriata dell'asso di Luis Enrique basta e avanza per certificare il trionfo in rimonta, restano i rimpianti invece per i monegaschi. Tutto però verrà deciso nel match di ritorno al Parco dei Principi.