Gol-lampo di Stulic e un palo di Maleh: meglio il Lecce del Parma, 1-0 al 45' al Via del Mare

Gol-lampo di Stulic e un palo di Maleh: meglio il Lecce del Parma, 1-0 al 45' al Via del Mare
© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Piras
Oggi alle 13:18
Andrea Piras

Si conclude al Via del Mare la prima frazione di gara fra Lecce e Parma. Le due squadre vanno negli spogliatoi sul punteggio di 1-0 per i padroni di casa. Dopo nemmeno un minuto sul cronometro, i salentini passano in vantaggio con Banda che riceve da Kaba sulla corsia di sinistra. Il suo cross è perfetto per Stulic, abile a voltarsi su Valenti e a superare Corvi con una conclusione ravvicinata. Al 12’ padroni di casa in avanti con Banda che riceve dal limite dell’area una respinta con i pugni di Corvi ma la sua conclusione termina in curva. La reazione del Parma arriva al minuto 25 con un calcio di punizione dalla distanza di Valeri. La traiettoria è velenose ma comunque centrale. Falcone in due tempi riesce a bloccare.

Palo di Maleh
Al 29’ bell’azione personale di Oristanio che parte dalla corsia di sinistra, converge verso il centro e calcia verso Falcone ma Gaspar respinge. Al 33’ Maleh riceve da Banda dalla corsia di sinistra, guarda Corvi e calcia a giro ma il pallone si stampa sul palo alla sinistra del portiere gialloblù. La squadra di Di Francesco spinge con insistenza e fa mandare a vuoto la difesa di Cuesta come in un cross dalla destra con Valenti e Circati che impattano col pallone, lo riceve sul secondo palo Stulic fermato in corner da Delprato.

Leggi la diretta testuale di Lecce-Parma

Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Con Zirkzee e Raspadori è una Roma da Champions. Dybala serve ancora? Con Fabregas il Como può diventare la Samp di Mantovani. Palladino non sbaglia un colpo. Chivu può affondare Conte
