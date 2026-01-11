Parma, Delprato: "Meglio nella ripresa. Ora non abbassiamo l'attenzione"

Protagonista della vittoria importante del suo Parma a Lecce, Enrico Delprato ha commentato il match ai microfoni di DAZN: "Sapevamo delle difficoltà della partita, aver preso gol dopo meno di un minuto è stato complicato. Siamo scesi poi in campo con un'altra testa nella ripresa. Non bisogna mai abbassare l'attenzione, sono partite complicate: ora il Napoli fuori casa e non dovremo cullarci".