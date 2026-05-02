Goretzka ha aperto all'Italia: il Milan è in corsa, ma ingaggio e commissioni sono alte

Il futuro di Leon Goretzka è uno dei temi caldi del mercato europeo, nonostante l’immediata priorità resti la semifinale di ritorno di Champions League con il Bayern Monaco. Il centrocampista tedesco è infatti destinato a lasciare il club a parametro zero al termine della stagione e sta già valutando le diverse opzioni per il prossimo capitolo della sua carriera.

Secondo gli ultimi aggiornamenti di Fabrizio Romano, Goretzka avrebbe aperto a un possibile trasferimento in Italia, con il Milan tra i club più interessati dopo i contatti avuti nei mesi scorsi anche con Juventus e Napoli. La pista rossonera resta concreta, ma non priva di ostacoli: i costi complessivi dell’operazione, tra ingaggio e commissioni, sono considerati elevati.



Per il classe '95 non mancano le sirene dall’estero, con diverse società pronte a inserirsi nella corsa per il centrocampista. La situazione è dunque ancora aperta e in evoluzione, con nuovi contatti attesi nelle prossime settimane per valutare progetti e sostenibilità economica. L’obiettivo del giocatore è quello di definire il proprio futuro prima del Mondiale, motivo per cui i prossimi mesi saranno decisivi per arrivare a una scelta definitiva.