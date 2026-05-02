Spalletti non la pensa come Allegri: "Ma quali calcoli... Per il 4° posto serve mantenere un livello"

Da una parte Massimiliano Allegri e le sue famose tabelle, dall'altra Luciano Spalletti e la voglia di non pensare ai punti che mancano per raggiungere la matematica qualificazione alla prossima Champions League. Il tecnico della Juventus ha così parlato in conferenza stampa:

"Quando sento parlare di quarto posto sento parlare di punti che servono, di calcoli… Il quarto posto non lo ottieni perché arrivi a un numero, ma lo raggiungi perché mantieni un livello. Noi per quello che riguarda attenzione e volontà di allenarsi abbiamo mantenuto le stesse cose, io non voglio stare attento alla matematica ma al rendimento quotidiano. Noi stiamo bene, sappiamo quello che abbiamo passato per essere in lotta per il 4° posto. Dobbiamo pensare alla Champions League, non al quarto posto. Se pensi al quarto posto ti comporti come squadra che deve difendere qualcosa, se pensi alla Champions League ti comporti come squadra che deve ancora conquistare qualcosa. E noi vogliamo fare così".