TMW Kristensen obiettivo del Milan: contro il Torino l'ennesima dimostrazione della sua crescita

Per Massimiliano Allegri non è ancora tempo di pensare al calciomercato. Anche nella conferenza stampa odierna il tecnico del Milan ha rimandato la questione al termine del campionato o quantomeno ad obiettivo Champions raggiunto. Intanto però la società lavora, monitora, sonda profili. Uno di questi è Thomas Kristensen, centrale classe 2002 di proprietà dell'Udinese.

Il giocatore, capitano nelle ultime due uscite friulane, sarà uno dei pezzi pregiati della prossima sessione estiva. Non solo Zaniolo, Atta e Solet dunque. Il Milan segue Kristensen già dalla scorsa stagione e al termine del campionato il suo nome potrebbe tornare ad essere caldo in questo senso, anche se resta da capire quale potrà essere la valutazione che ne farà il club della famiglia Pozzo.

Intanto Kristensen cresce sul campo, sia in termini di personalità che di continuità. In questa stagione il danese ha messo insieme un totale di 25 presenze in campionato, numeri comunque viziati da un infortunio muscolare che lo ha tenuto fuori due mesi a fine 2025. Dal giorno del suo rientro, però, è sempre stato un titolarissimo e in campionato è riuscito a mettere insieme anche 3 gol contro Verona, Atalanta e Torino, nel match di questo pomeriggio della 35^ giornata di Serie A.