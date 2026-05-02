Runjaic: "Non serve Zaniolo diventi pazzo per non aver segnato. Crediamo in Miller"

Kosta Runjaic, tecnico dell'Udinese, è intervenuto in conferenza stampa dopo il successo per 2-0 contro il Torino, commentando la prestazione di Nicolò Zaniolo, che ha cercato in tutti i modi il gol: "Il focus è sulla prestazione della squadra, sotto questo aspetto è andata molto bene, hanno dato tutti il loro contributo compreso Zaniolo. Ovviamente lui vorrebbe fare ancora di più, ovviamente voleva segnare, è arrabbiato per non esserci riuscito, è un ragazzo ambizioso. Gli dirò che non serve che diventi pazzo per non aver segnato, è un giocatore sempre ostico per gli avversari. Deve restare sul pezzo e prima o poi il gol arriverà. Continueremo a spingerlo affinché torni a segnare. Sono soddisfatto di lui".

Miller ha trovato altri minuti, oggi però forse non la sua miglior partita.

"È un'opinione. Dovrò rivedere la partita, dobbiamo ancora conoscerlo del tutto Miller. E' un ragazzo giovane, che ha bisogno di minutaggio. La priorità sono i risultati, la società e la squadra. Oggi è sceso in campo visti i problemi di Piotrowski e Karlstrom. Miller ha quindi occupato questa posizione sul campo, penso sia stato ordinato, crediamo in lui assolutamente, continuiamo a spingerlo come tutti, compreso Ehizibue che è stato celebrato dai tifosi, un momento bellissimo. A più di 30 anni continua a lavorare duramente per migliorare, anche Kabasele è un grande esempio in tal senso, siamo un bel mix. Adesso ci godiamo il momento, poi penseremo al Caglari, magari ci sarà Bertola, altrimenti potrebbe scendere in campo Mlacic".

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