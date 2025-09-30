Fiorentina, mea culpa di Gosens: "Mi aspettavo di più, i fatti parlano chiaro"

Il difensore della Fiorentina, Robin Gosens, dal proprio profilo Instagram ha scritto alcune parole che sanno di mea culpa dopo un avvio di stagione alquanto complicato per i viola di Stefano Pioli.

Questo ciò che ha scritto il tedesco sui social: "Mi aspettavo di più da me stesso. Mi aspettavo di più da questo inizio di stagione, ma ora è inutile chiacchierare, perché i fatti parlano chiaro. E anche se tutti hanno il diritto di criticarci, mi auguro che tutti insieme possiamo uscire da questa situazione".

I viola sono reduci dal derby combattuto contro il Pisa, dal quale ne è uscito un pareggio a reti bianche. In questo inizio di stagione non è ancora arrivata una vittoria per i toscani, che in totale hanno collezionato appena 3 punti nelle prime 5 gare, frutto di 3 pareggi e 2 sconfitte, rimediate contro Napoli e Como, per giunta entrambe in casa allo stadio Franchi. La Fiorentina si appresta intanto ad affrontare il Sigma Olomuc in Conference League, che segnerà l'esordio della Viola in campo europeo nella fase a campionato. Poi a stretto giro di posta ecco la partita del Franchi contro la Roma capolista, in programma domenica 5 ottobre alle ore 15 e valida per la sesta giornata di Serie A.