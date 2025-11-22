Cagliari, Deiola: "La vittoria ci manca. Puskas? Un orgoglio essere in lizza per il premio"
TUTTO mercato WEB
Nel pre partita di Cagliari-Genoa, ai canali di Dazn, ha parlato il centrocampista della formazione padrone di casa Alessandro Deiola. Queste le sue parole, iniziando dalla nomination per il premio Puskas: "Mi fa un effetto e mi riempie di orgoglio. Sono felice di essere entrato in questa lista e di aver fatto un gol che è merito anche dei miei compagni".
Quanto vi manca la vittoria?
"Abbiamo lasciato qualche punto per strada. La vittoria ci manca e vogliamo ottenerla di nuovo. Sappiamo che oggi sarà una partita difficile, con un'avversaria degna di nota. Nella sosta ci siamo preparati bene e speriamo di ottenere di nuovo il successo".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, c’è anche l’idea Brozovic. Kessié un’altra opportunità. Hojbjerg o Hjulmand per l’estate. Occhi su Mendoza dell’Elche. La Roma forte su Zirkzee. Fiorentina, tutti i nomi per la difesa
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile