"Grazie a quasi tutti": il saluto di Guilbert dopo la rescissione con il Lecce

Il terzino Frederic Guilbert si è ufficialmente separato dal Lecce, rescindendo consensualmente il contratto che lo legava al club giallorosso. Dai propri canali social il francese ha voluto salutare il club ed i suoi tifosi.

"Dopo un periodo intenso" - ha scritto - ", fatto di alti, bassi e tante emozioni, è arrivato il momento per me di voltare pagina. Voglio semplicemente ringraziare le persone autentiche, quelle che sono state sempre presenti ogni giorno senza cercare visibilità: i lavoratori nell'ombra, i sorrisi sinceri, i piccoli gesti che fanno la differenza", ha proseguito.

Un pensiero ai tifosi del Via del Mare: "Un grazie anche ai tifosi, per la loro presenza costane e il loro sostengo, anche nei momenti in cui tutto era confuso. Siete stati l'unica voce che non mente. Un pensiero particolare a tutte le persone che hanno accompagnato la mia famiglia, in particolare chi ha seguito i miei figli a scuola, nelle loro attività e nella loro integrazione. La vostra gentilezza e la vostra attenzione hanno contato moltissimo”.

Guilbert conclude: "Voglio anche ringraziare il popolo salentino, per la gentilezza, l'accogliente benvenuto e la disponibilità sin dal nostro arrivo. Il vostro calore umano resterà per sempre impresso. Ogni tappa lascia un segno, e questa non farà eccezione. Grazie a quasi “TUTTI", sinceramente".