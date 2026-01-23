Ufficiale
Lecce, Guilbert ai saluti: il difensore risolve consensualmente il contratto con il club
Frederic Guilbert saluta il Lecce. Il difensore ha risolto il contratto con la formazione salentina nella giornata di oggi. A darne l'annuncio è stata la stessa società giallorossa con un comunicato pubblicato sul sito ufficiale:
"L’U.S. Lecce comunica la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale, in scadenza il 30 giugno 2026, con il calciatore Frédéric Guilbert".
