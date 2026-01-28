Ufficiale Nantes, per la difesa ecco Guilbert: l'ex Lecce firma fino al termine della stagione

Il Nantes accoglie Frederic Guilbert. Dopo la risoluzione con il Lecce, il difensore francese è stato tesserato dal Nantes. Questo il comunicato del club gialloverde: "L'ex giocatore dello Strasburgo, Frédéric Guilbert, è passato all'FC Nantes! Svincolato dopo la risoluzione del suo contratto con il Lecce venerdì, il versatile difensore 31enne ha firmato con i gialloverdi fino al termine della stagione.

Noto per il suo spirito combattivo, l'altruismo e la dedizione totale in campo, Frédéric Guilbert ha conquistato i tifosi alsaziani durante le sue tre stagioni con il Racing. Avendo precedentemente giocato per Caen, Bordeaux e Aston Villa in Premier League, il terzino destro porta con sé una solida esperienza ai massimi livelli, in particolare dopo la stagione di successo dello scorso anno in Serie A.

Il nuovo Canari porterà leadership, carattere ed esperienza in Ligue 1 alla squadra di Ahmed Kantari".