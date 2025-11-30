Lecce, Guilbert separato in casa: "La mia carriera non è finita, spero di tornare presto"

Nella rosa del Lecce di Eusebio Di Francesco figura ancora il nome di Frederic Guilbert: il terzino francese è fuori rosa nel club giallorosso, in attesa dunque di trovare una nuova sistemazione.

Il classe 1994 è tornato a parlare della sua situazione in una intervista rilasciata a Sofoot nel corso della quale ha risposto così in merito alla sua situazione con i giallorossi: "Aspetto che le cose si sistemino internamente prima di parlarne, ma spero di tornare presto in campo".

Nel corso dell'intervista poi ha parlato anche della scelta di unirsi, da ottobre, al club dilettantistico francese del Bayeux FC, nel ruolo di “partenaire conseil”, ovvero un partner esterno a un club.

Una scelta che può far pensare che stia già pensando alla sua vita dopo il calcio, ma a soli 30 anni Guilbert non è di questo avviso: "La mia carriera calcistica professionistica non è finita" - ha assicurato - ". È importante ricordarlo. Ho intrapreso un programma con Bayeux, il DUGOS (Diploma Universitario in Gestione dell'Organizzazione Sportiva, ndr), per sviluppare ulteriormente le mie competenze nella gestione di club. Si tratta di un master presso l'Università di Lione I, un programma aperto a tutti, che sto seguendo grazie alla Federazione Francese di Calcio (FFF)", le sue parole riportate da Pianetalecce.it.