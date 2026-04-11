Catanzaro, Aquilani: "Brucia prendere gol al 94'. Non si può parlare di pareggio stretto per l'Avellino"

Arriva il secondo pareggio consecutivo per il Catanzaro, subito ancora una volta nel recupero. Dopo il Monza lunedì scorso, stavolta è L'Avellino a rimettere in piedi la gara oltre il 90' con un inzuccata del proprio portiere Iannarilli. Al termine del confronto ha parlato della prestazione offerta dai giallorossi il tecnico Alberto Aquilani ai canali ufficiali del club giallorosso:

"Per me il pareggio non può stare stretto all'Avellino, abbiamo controllato il gioco in lungo e largo. Forse abbiamo peccato in incisività in alcuni frangenti, soprattutto nella prima parte. Bisogna capire che in certi momenti bisogna incidere di più, prendere gol al 94' dire che l'Avellino meritava di più mi sembra eccessivo. Probabilmente il risultato fotografa l'andamento del confronto, perchè abbiamo sofferto, prendere gol all'ultimo gol al secondo lascia l'amaro in bocca. Tuttavia accettiamo il risultato, siamo consapevoli di quello che possiamo migliorare".

Sul finale di campionato ha aggiunto - "Noi siamo partiti con gli obiettivi di far giocare giovani e costruire una squadra in grado di giocare, e migliorare gli elementi in rosa. Ci sono state delle difficoltà iniziali, abbiamo creato un valore importante. Ce la giochiamo con tutti, pensiamo a recuperare la partita con il Modena e fare maggior punti possibili. Stiamo facendo un campionato importante quindi dobbiamo continuare e non accontentarci".

Sulle assenze ha detto - Noi con una squadra giovane abbiamo lavorato per venire qui a vincere la partita. Bisogna aggiungere maggiore cinismo e capacità di determinare, su questo dobbiamo migliorare. La direzione è questa, se siamo questi possiamo far bene e ce la giochiamo con tutti e lo abbiamo dimostrato fin qui"