Gudmundsson porta la Fiorentina in vantaggio su rigore: è 2-1 al 90' contro il Rakow
TUTTO mercato WEB
Passa in vantaggio la Fiorentina al 90’ con Gudmundsson che trasforma il calcio di rigore assegnato per un fallo di mano di Ameyaw sul cross di Dodo.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Marco Conterio Tutti gli altri Modric che potrebbero sbarcare in Italia e le storie che le grandi (e non solo) faranno bene a evitare. Chi costruirà il progetto del futuro attorno a uno di questi big?
Le più lette
2 Toni: "Mio figlio gioca al Sassuolo, con le regole di ora potrei portarlo via senza lasciare nulla"
4 Capello: "Se dovessimo fallire il terzo Mondiale andrebbero cambiate tutte le politiche giovanili"
Ora in radio
Primo piano
Rizzoli: "Giusto che il VAR possa intervenire sui secondi gialli". Il riferimento è al caso Bastoni-Kalulu
Serie A
Fiorentina-Rakow 2-1, le pagelle: Ndour fa solo gol belli, Gud glaciale. Polveri bagnate per Piccoli
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Parma femminile, mister Valenti: “Dal primo messaggio ho scelto Parma. Col Genoa voglia di fare bene”