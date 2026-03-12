Roma, Rossettini dopo il pari con l'Inter: "Csiki uscita dopo un fallo a gamba testa clamoroso"

Luca Rossettini, tecnico della Roma femminile, ha parlato ai canali ufficiali dopo il pari con l'Inter nella semifinale d'andata di Coppa Italia:

È un risultato che lascia un po' l'amaro in bocca, perché la Roma che abbiamo visto in campo ha dominato la partita.

"Ha dominato. Abbiamo giocato alla pari contro un'ottima squadra. Abbiamo provato delle soluzioni sulle quali avevamo lavorato in settimana per impensierire l'Inter. Penso che ci siamo riuscite. Siamo mancate in qualche situazione, nelle scelte finali. Però sono contento, perché avevo chiesto una prestazione di coraggio, di personalità, di sofferenza in certi momenti, e la squadra ha risposto alla grande.

Dispiace perché continuiamo a commentare delle giocatrici nostre che escono infortunate, per falli non ravvisati: Oladipo ha ricevuto una gomitata in faccia e Csiki in occasione del rigore è uscita per infortunio, per un fallo a gamba tesa clamoroso. Però dobbiamo guardare avanti: c'è una semifinale di ritorno da andarci a prendere. Siamo fiduciosi, speriamo di recuperare le ragazze acciaccate".

Anche perché domenica c'è la sfida con la Fiorentina: si riparte con il campionato. Bisogna subito concentrarsi sul prossimo impegno.

"È il percorso che stiamo facendo, cercando di migliorare di partita in partita, di metterci qualcosa in più. La nostra squadra è in crescita, sta bene, ha voglia di dimostrare qualcosa e cerca di giocare con le sue qualità. Ora recuperiamo le energie. Poi andremo a Firenze e cercheremo di fare la partita anche lì".