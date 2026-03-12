TMW
La Fiorentina torna a vincere, 2-1 al Rakow: le immagini più belle della serata del Franchi
La Fiorentina vince ritrova la vittoria in Confernce League, 2-1 in rimonta contro il Rakow. Ndour trova subito il pari dopo il vantaggio dei polacchi con un gran gol, nel finale Gudmundsson su calcio di rigore trova la rete che vale la vittoria. Di seguito le immagini più belle della serata del Franchi targate TMW.
