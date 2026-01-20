Guido Rodriguez va al Valencia. Era stato proposto alla Juve, che non ha mai voluto affondare
Nel futuro di Guido Rodriguez non ci sarà l'Italia e la Juventus. Come riferito infatti dall'esperto di mercato internazionale Matteo Moretto, il centrocampista argentino del West Ham ha accettato la proposta del Valencia ed è pronto a trasferirsi di nuovo in Spagna, dopo l'esperienza dal 2020 al 2024 al Real Betis. I Murcielagos, infatti, pagheranno il contratto del giocatore fino a giugno e la fumata bianca dovrebbe arrivare nelle prossime ore.
Una beffa per i bianconeri? Non secondo quanto riferisce il giornalista. Infatti, tra le due parti non sarebbe mai nata una vera e propria trattativa. Guido Rodriguez sarebbe stato offerto alla Juventus, la quale però non ha voluto formalizzare un'offerta.
