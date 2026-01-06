Juventus, Guido Rodriguez è in pugno. Si attende solo l'ok da parte di Spalletti

La Juventus ha messo la freccia per Guido Rodriguez. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club bianconero ha in pugno il centrocampista del West Ham, che in Premier League sta faticando a esprimere tutto il suo potenziale. La decisione finale però spetterà a Luciano Spalletti, che ancora non ha dato il suo ok definitivo al trasferimento dell'argentino. Novità importanti sono attese nelle prossime ore.

Da tenere d'occhio anche Franck Kessie, un profilo che interessa sempre e comunque a Torino. L'ex centrocampista di Atalanta e Milan andrà in scadenza a giugno con l'Al Ahli e, malgrado uno stipendio faraonico, potrebbe decidere di cambiare aria e ridursi l'ingaggio, accontentandosi di guadagnare molto meno rispetto al suo salario attuale.