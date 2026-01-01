Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Guido Rodriguez al Valencia per Beltran: "Me ne ha parlato benissimo. Voglio fare grandi cose"

Guido Rodriguez al Valencia per Beltran: "Me ne ha parlato benissimo. Voglio fare grandi cose"TUTTO mercato WEB
© foto di Federico Titone
Yvonne Alessandro
Oggi alle 21:26Calcio estero
Yvonne Alessandro

La Juventus non ha mai optato per lui, allora Guido Rodriguez ha deciso di riassaporare l'aria della Spagna e firmare con il Valencia. Il mediano argentino di 31 anni, nonché campione del Mondo, si è trasferito a titolo definitivo nel club dei blanquinegres lasciando così il West Ham e la Premier League dopo uno scarso impiego da parte del tecnico Nuno Espirito Santo.

In seguito alla firma con il suo nuovo club, Rodriguez ha rilasciato le prime dichiarazioni ai canali ufficiali: "Sono molto felice di essere qui. La mia motivazione principale era approdare in un club esigente, e so bene che il Valencia lo è, con una storia importante alle spalle. Vengo con l'obiettivo di dare una mano e di dare il mio contributo al club". C'è qualcuno all'interno della rosa di Corberan ad aver fatto leva sulla volontà del neo arrivato di sbarcare al Valencia ed è un giocatore in prestito fino al termine della stagione dalla Fiorentina: "Lucas Beltran mi ha parlato benissimo del Valencia. Ho una gran voglia di iniziare a giocare insieme a lui qui e di fare grandi cose", ha commentato riguardo il suo connazionale e nuovo compagno di squadra.

Quanto al ruolo e alla filosofia di gioco, Guido Rodriguez ha spiegato quanto segue: "Ho sempre giocato a centrocampo. Cerco di restare sempre ordinato tatticamente, di organizzare la squadra e di leggere i momenti della partita, capendo che non tutte le sfide sono uguali. Mi piace difendere, aiutare i centrali, ma anche gestire il pallone per far sì che la squadra sia protagonista in campo".

Sulla magia del Mestalla, stadio del Valencia: "L'ho vissuta da avversario e, in queste ultime partite, ho seguito la squadra da vicino. So quanto sia importante questa tifoseria e quanto sia esigente con il gruppo: questo è fondamentale perché spinge la squadra a rispondere sul campo per remare tutti insieme. Il pubblico è l'uomo in più e lo senti quando giochi. Mi piace molto l'atmosfera che si respira, è uno stimolo per ogni calciatore. Amo scendere in campo e sentire la gente che pretende il massimo, che canta e ci incoraggia... è qualcosa di bellissimo".

Infine, un messaggio ai tifosi: "Grazie mille per l'affetto che mi avete dimostrato ancora prima del mio arrivo a Valencia. Quello che non mancherà mai saranno il lavoro e l'autoesigenza. Sono certo che, sia io che tutto il gruppo, daremo il massimo per concludere la stagione nel miglior modo possibile, tutti uniti".

Articoli correlati
Niente Juventus, Guido Rodriguez torna in Spagna: ha firmato con il Valencia Niente Juventus, Guido Rodriguez torna in Spagna: ha firmato con il Valencia
Guido Rodriguez va al Valencia. Era stato proposto alla Juve, che non ha mai voluto... Guido Rodriguez va al Valencia. Era stato proposto alla Juve, che non ha mai voluto affondare
Juventus, Guido Rodriguez è in pugno. Si attende solo l'ok da parte di Spalletti... Juventus, Guido Rodriguez è in pugno. Si attende solo l'ok da parte di Spalletti
Altre notizie Calcio estero
"Porto a casa il pallone. È solo l'inizio": Lione, Endrick uragano. Prima tripletta... "Porto a casa il pallone. È solo l'inizio": Lione, Endrick uragano. Prima tripletta in carriera
Guido Rodriguez al Valencia per Beltran: "Me ne ha parlato benissimo. Voglio fare... Guido Rodriguez al Valencia per Beltran: "Me ne ha parlato benissimo. Voglio fare grandi cose"
Barcellona, Fermin Lopez resta: accordo verbale per il prolungamento. E ingaggio... Barcellona, Fermin Lopez resta: accordo verbale per il prolungamento. E ingaggio ritoccato
Kanté, gol e assist con l'Al Ittihad ma futuro criptico. Ronaldo a secco, l'Al Nassr... Kanté, gol e assist con l'Al Ittihad ma futuro criptico. Ronaldo a secco, l'Al Nassr passa
Super Lig, Under salva la faccia al Besiktas: l'ex Roma rimonta 2-2 all'Eyupspor Super Lig, Under salva la faccia al Besiktas: l'ex Roma rimonta 2-2 all'Eyupspor
Kanté rinuncia ai milioni arabi per il Fenerbahce, ma è braccio di ferro con l'Al... Kanté rinuncia ai milioni arabi per il Fenerbahce, ma è braccio di ferro con l'Al Ittihad
Barcellona, Dro scippato dal PSG. Laporta: "Situazione spiacevole, pattuito altro... Barcellona, Dro scippato dal PSG. Laporta: "Situazione spiacevole, pattuito altro con l'agente"
"Aspettiamo una risposta": Bayern, messaggio a Upamecano. Offerta di rinnovo sul... "Aspettiamo una risposta": Bayern, messaggio a Upamecano. Offerta di rinnovo sul tavolo
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Processo al Napoli che dice addio scudetto. Champions a rischio. Mercato sbagliato, troppi infortuni. Juve, intrigo En Nesry. Spalletti lo vuole. Inter in fuga, ok per Perisic. Milan arrivano due difensori.
Le più lette
1 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
2 Tacchinardi: "Maignan da rosso. Bremer-Hojlund? Se è rigore quello ce ne sono 500 a gara"
3 Verona-Udinese, le probabili formazioni: senza Giovane, c'è Sarr in attacco con Orban
4 Serie A, 22^ giornata LIVE: c'è Sarr con Orban, Atta-Davis nell'Udinese
5 Processo al Napoli che dice addio scudetto. Champions a rischio. Mercato sbagliato, troppi infortuni. Juve, intrigo En Nesry. Spalletti lo vuole. Inter in fuga, ok per Perisic. Milan arrivano due difensori.
Ora in radio
Repliche 18:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Gasperini: "Mi avevano detto che a Roma non si può fare calcio. Non sono d'accordo"
Immagine top news n.1 Lazio, Daniel Maldini è a Roma: le foto e i video del suo arrivo all'aeroporto
Immagine top news n.2 Caso Romagnoli, Lotito: "Ha un contratto ed è un punto di riferimento. La Lazio non è in svendita"
Immagine top news n.3 Daniel Maldini alla Lazio, fumata bianca: l'attaccante a Roma nelle prossime ore, i dettagli
Immagine top news n.4 Maldini alla Lazio, i movimenti delle big: i 10 colpi che dobbiamo aspettarci l'ultima settimana di mercato
Immagine top news n.5 Riecco la difesa al centro del villaggio: i numeri della Juve da quando c'è Spalletti
Immagine top news n.6 Niente En Nesyri, ma Spalletti (con un siparietto) è più chiaro che mai: serve un Hojlund
Immagine top news n.7 Ormai è utopia Scudetto, Conte mai così male dopo 22 turni di Serie A: il confronto
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Campioni clamorosi e meteore dimenticabili: Albarracin e gli uruguaiani a Cagliari Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché alla fine Antonio Conte non è tornato alla Juventus?
Immagine news podcast n.2 Il Genoa ha preso un grande portiere. Avrebbe potuto averlo già un anno fa
Immagine news podcast n.3 Il punto Cardinale del Milan. Quel che può accadere ora e in futuro
Immagine news podcast n.4 La triste fine dell'avventura di Leon Bailey. Lui (e la Roma) meritavano di più
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Giammarioli: “La Salernitana ha una rosa forte, potrebbe salvarsi tranquillamente in B"
Immagine news Altre Notizie n.2 Inter, può essere questa la fuga Scudetto? Il parere degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Napoli, ko e addio Scudetto? Il commento degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Udinese testa a testa con l'Inter: il punto sul mercato friulano a una settimana dalla fine
Immagine news Serie A n.2 Un guizzo di Orban in risposta ad Atta: al 45' Verona-Udinese sull'1-1
Immagine news Serie A n.3 La Roma ci ha provato anche per Summerville: il West Ham non vuole cederlo a gennaio
Immagine news Serie A n.4 Milan, allacciati i contatti per un giovane talento del Bayern
Immagine news Serie A n.5 Addio Maldini ma non Lookman: cosa attende l'Atalanta nell'ultima settimana di mercato
Immagine news Serie A n.6 Il Verona risponde subito: Orban pareggia i conti con l'Udinese, assist di Sarr
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Empoli, blindato il giovane Campaniello: l'attaccante ha rinnovato fino al 2028
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, anche Viti va subito ko. Attesa per gli esami medici: può saltare lo Spezia
Immagine news Serie B n.3 Reggiana, è addio con lo sloveno Stulac: risolto consensualmente il contratto
Immagine news Serie B n.4 Reggiana, ecco l'erede di Magnani in difesa: dal Bari arriva Vicari in prestito
Immagine news Serie B n.5 Bari, ecco l'attaccante Cuni: arriva in prestito con diritto dal Rubin Kazan
Immagine news Serie B n.6 Serie B, la classifica degli allenatori dopo la 21ª giornata: esordio ok per Longo
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Giammarioli: “La Salernitana ha una rosa forte, potrebbe salvarsi tranquillamente in B"
Immagine news Serie C n.2 Cavese, il giovane Igor Amerighi passa all'Inter: domani le visite mediche
Immagine news Serie C n.3 Casertana, colpo a centrocampo: dal Napoli arriva in prestito Coli Saco
Immagine news Serie C n.4 Cavese, il giovane Iuliano scende di categoria e va in prestito al Savoia
Immagine news Serie C n.5 Cavese, preso Ubani in prestito dal Lecce: nella prima parte di stagione ha giocato a Salerno
Immagine news Serie C n.6 Ternana, torna Marco Pagliari: il terzino arriva a titolo definitivo dal Lumezzane
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Fiorentina-Como, chi raggiungerà il Napoli ai quarti?
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Roma Milan
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Milan, la corsa Champions passa dall'Olimpico
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A femminile, la Juventus travolge il Parma 3-0 e vola al terzo posto in classifica
Immagine news Calcio femminile n.2 Emma Severini ricorda Commisso: "Uomo dai valori unici, ha fatto tanto per il calcio femminile"
Immagine news Calcio femminile n.3 Mondiale 2027, svelato il logo e lo slogan dell'edizione ospitata dal Brasile
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma, dopo un anno finisce l'avventura di Kuhl. Ha firmato fino al '29 con l'Atletico Madrid
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, si conclude oggi il girone di andata: in campo Juventus e Parma
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma F., Giugliano salta il ritorno contro la Lazio: squalificata per espressione blasfema
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Eugenio Lamanna e quell'istinto innato nel parare i rigori Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché siamo così legati ai campionissimi del passato?