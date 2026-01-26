Ufficiale Niente Juventus, Guido Rodriguez torna in Spagna: ha firmato con il Valencia

Era stato offerto alla Juventus, ma non ha voluto affondare. Ora, un anno e mezzo dopo il West Ham, per Guido Rodriguez è tempo di lasciare la Premier League e tornare a giocare ne LaLiga. Il mediano argentino di 31 anni infatti è stato annunciato dal Valencia come nuovo acquisto del mercato di gennaio, a discapito delle problematiche incontrate nella trattativa con gli Hammers vista la clausola presente nel contratto ormai decaduto di rinnovo annuale.

Decisiva la ferma volontà del giocatore di fare ritorno in Spagna, che ha ammorbidito la posizione della società inglese. Un colloquio tra Guido Rodriguez e l'allenatore, Nuno Espirito Santo, ha sbloccato definitivamente l'affare e realizzato il trasferimento al Valencia. In cambio, tuttavia, il club spagnolo pagherà una cifra simbolica per il cartellino dell'argentino campione del Mondo 2022, che è andato incontro ai blanquinegres accettando una riduzione sensibile dell'ingaggio visti i problemi legati al Fair Play Finanziario. Di seguito il comunicato ufficiale:

"Il Valencia CF ha raggiunto un accordo con il West Ham United per il trasferimento di Guido Rodríguez. L’ingaggio del centrocampista argentino (12/04/1994) porterà equilibrio, esperienza, personalità e valore aggiunto al centrocampo, potendo contribuire sia in fase offensiva che difensiva sotto la guida del nostro allenatore, Carlos Corberán. A 31 anni, Guido Rodríguez è un giocatore affermato con una lunga carriera competitiva, sia nella LaLiga sia in altre competizioni. Campione del Mondo nel 2022 e due volte vincitore della Copa América con la sua nazionale, il nuovo giocatore del Valencia CF arriva a Mestalla dopo oltre 400 presenze ad alto livello con Real Betis, Club América, Club Tijuana, River Plate e Defensa y Justicia, oltre alla recente esperienza nella Premier League inglese con il West Ham".