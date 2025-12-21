Ha girato l'Italia da giocatore e allenatore: scomparso a 86 anni Giorgio Rumignani

Il mondo del calcio piange in queste ore la scomparsa di Giorgio Rumignani, ex giocatore e allenatore che si è spento all’età di 86 anni. Friulano da quando ha visto la luce, a Gemona del Friuli, Rumignani ha abbandonato questa vita nella sua abitazione di Lignano Sabbiadoro, sempre in provincia di Udine.

Protagonista di una carriera da centrocampista, i primi passi nel calcio di Rumignani sono stati a metà anni Cinquanta con il Portogruaro, per poi vestire in seguito le maglie di Marzotto Valdagno, Sambenedettese, Cosenza, Siena, Pisa, Arezzo e infine Savona, con l’ultima stagione da lui disputata come calciatore che è stata la 1970/71.

In seguito Rumignani ha intrapreso una lunga strada da allenatore, iniziando nella sua Lignano e conquistandosi chiamate tra Messina, Varese, Forlì e Lucchese, fino ad arrivare a sedere su panchine prestigiose come quelle del Palermo, del Piacenza, del Pisa o del Pescara. La sua carriera da tecnico, durata quasi trentacinque anni, è terminata nel 2009/2010 quando ha allenato il Treviso. Quattro anni prima era stato allenatore del Foggia.