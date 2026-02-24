TMW
Hauge ed Evjen gelano San Siro: le immagini di Inter-Bodo/Glimt
L'Inter saluta anticipatamente la Champions League uscendo sconfitta anche da San Siro contro il Bodo/Glimt. I norvegesi dopo il 3-1 dell'andata si impongono anche in casa dei nerazzurri con un 2-1 che significa uno storico passaggio agli ottavi di finale del torneo e segnano l'eliminazione della formazione italiana data come favorita, vista anche la finale giocata appena un anno fa, alla viglia della gara.
Di seguito le immagini dell'amara serata per i colori nerazzurri:
