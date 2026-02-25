Bodo/Glimt, Knutsen: "Chivu uomo fantastico. Campo? Ci siamo allenati anche sull'erba naturale"

"Lui è un uomo fantastico”. Kjetil Knutsen, tecnico del Bodo/Glimt, parla così di Cristian Chivu, allenatore dell’Inter appena battuta: “Abbiamo parlato delle nostre squadre e del nostro lavoro. Il campo? Altri ne hanno parlato, come tante squadre siamo più bravi in casa che fuori ma ci siamo allenati anche sull'erba naturale e possiamo giocare bene anche lì. Non è il Bodo comunque che ha creato questa discussione sul sintetico".

Come avete migliorato la qualità fisica?

"Abbiamo sempre sviluppato la nostra intensità, la Premier League ad esempio è molto fisica e noi dobbiamo capire come migliorarci. Il calcio è molto complesso, cercheremo anche di giocare sempre più velocemente. Io guardo sempre in avanti e fa parte della nostra mentalità, la storia non è così importante".

La conferenza stampa di Knutsen.