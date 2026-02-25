Inter, Chivu: "Il Bodo/Glimt ha più energie, ma non è una scusa. Hanno dimostrato superiorità"

"La Champions ha tanta competitività, ci sono squadre che se arrivano a questo punto qualcosa hanno”. Cristian Chivu, tecnico dell’Inter appena eliminata dal Bodo/Glimt in Champions League, risponde così a chi, in conferenza stampa, gli chiede se ci sia supponenza nei confronti dei club norvegesi: “Lo hanno fatto vedere a Dortmund, con l'Atletico, col City e con noi.

Approfittano del fatto che non giocano e hanno molte più energie di chi gioca ogni tre giorni ma non è una scusante. Potevamo fare meglio in Norvegia e stasera, non è andata come volevamo ma il calcio è così. Bisogna accettarlo, ci hanno battuti due volte e bisogna rendere loro i meriti perché sono stati più bravi".

Spazio poi alla possibilità che le due finali Champions in tre anni abbiano illuso l’ambiente: "Volevamo essere competitivi in Champions, una squadra come la nostra ha il dovere di farlo. Poi però una squadra può arrivare e dimostrarsi superiore a te, non importa sia norvegese perché loro hanno dimostrato di avere qualità. Bisogna essere consci che a questo livello qualunque squadra può metterti in difficoltà se non ti esprimi al meglio. I miei ragazzi hanno fatto del loro meglio, non siamo riusciti a sbloccarla e creare pressione dal punto di vista mentale".