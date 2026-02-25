Champions, Inter ko in casa e fuori nella fase a eliminazione diretta: non succedeva da 15 anni

Il Bodo/Glimt non disputava una partita di campionato dal 30 novembre 2025, poiché la lega norvegese è ferma durante la stagione invernale. La stessa rivale di Champions League dell'Inter, capace di stendere appunto la seconda classificata della scorsa edizione - finalista a Monaco di Baviera - in due manche differenti. All'andata, in casa dei gialloneri, per 1-3 e soprattutto questa sera con il 2-1 impartito a San Siro firmato Hauge-Evjen.

Insomma, tutte le quattro partite ufficiali del 2026 disputate dal Bodo/Glimt si sono svolte in Champions League e la banda di Knutsen è stata capace di battere il Manchester City, l'Atletico Madrid e l'Inter per due volte, assicurandosi così un posto negli ottavi di finale del torneo targato UEFA.

Già definita come una delle più belle storie della Champions League degli ultimi tempi, la vittoria di Davide contro Golia nel calcio d'élite europeo. Con un dato aggiuntivo a mortificare i nerazzurri di Chivu: l'Inter ha subito la prima sconfitta in casa e in trasferta nella fase a eliminazione diretta della Champions League dal 2010-11. Allora incassò il 5-2 dallo Schalke 04, con l'attuale allenatore dei meneghini tra l'altro in campo ed espulso al 66' nella disfatta casalinga contro i tedeschi. Con il risultato complessivo di 3-7 che ha condannato i nerazzurri.