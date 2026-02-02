Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

L'Hellas Verona ha riscattato Bella-Kotchap: contratto fino a giugno 2030 per il difensore

© foto di www.imagephotoagency.it
Alessio Del Lungo
Oggi alle 17:11Serie A
Alessio Del Lungo

Era ormai nell'aria, ma l'ufficialità è arrivata solo pochi minuti fa. L'Hellas Verona ha riscattato dal Southampton Armel Bella-Kotchap, facendogli così firmare un contratto per altri 4 anni e mezzo. In carriera vanta 74 presenze e un gol con il Bochum, 31 partite con il Southampton, 15 match con l'Hellas Verona e 6 sfide con il PSV. Inoltre è sceso in campo 2 volte con la Germania. Di seguito la nota integrale:

"Hellas Verona FC rende noto di aver riscattato da Southampton Football Club, a titolo definitivo, il difensore tedesco Armel Bella-Kotchap. Il calciatore ha firmato un contratto con il Club gialloblù fino al 30 giugno 2030. Arrivato al Verona ad agosto 2025, il classe 2001 ha collezionato finora 1.127 minuti in 15 presenze, confermandosi un punto fermo della difesa gialloblù. Hellas Verona FC rivolge un grande in bocca al lupo ad Armel per il prosieguo della sua carriera in gialloblù".

