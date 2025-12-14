Verona, Bella-Kotchap: "Orban eccezionale, ma ognuno di noi ha fatto un lavoro incredibile"
Uno dei grandi protagonisti del successo del Verona in casa della Fiorentina per 2-1 è stato il difensore Armel Bella-Kotchap, centrale autore di diversi interventi decisivi ai fini del risultato. Queste le parole del giocatore ai microfoni di DAZN: "Una vittoria fondamentale e siamo felicissimi di averla ottenuta".
Un Verona solido in difesa e efficace in attacco…
"Abbiamo lavorato di squadra, ognuno dei miei compagni ha fatto il lavoro giusto per questa vittoria e vogliamo continuare così".
La doppietta di Orban?
"Sono davvero felice per lui. Eccezionale, ha fatto una partita importantissima e ci ha fatto vincere con i suoi due gol. Anche lui come tutta la squadra deve continuare così".
