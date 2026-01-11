Live TMW Verona, Bella-Kotchap: "Crediamo alla salvezza, ci rifaremo contro il Bologna"

Il Verona cade a pochi minuti dal termine nella sfida interna contro la Lazio: al Bentegodi decide un autogol di Nelsson. Fra le fila dei giocatori gialloblu interverrà a breve in conferenza stampa Arnel Bella-Kotchap.

Ore 20.50 inizia la conferenza stampa.

Volevi restare in campo vero, su quel cambio nel finale? E ti sei arrabbiato con i compagni quando hai fatto quell'azione prima di uscire?

"Sto bene, ho solo sentito dei crampi. Ho voluto tirare su quella azione e poi mi sono venuti i crampi, per quello che sono voluto uscire".

In che ruolo ti trovi meglio? Come ti trovi al Verona?

"In ogni posizione provo a dare il massimo, non mi cambia molto giocare a destra, a sinistra o al centro della difesa. È importante per noi fare risultato e cerco solo di dare il massimo".

Come mai oggi c'è stato un altro Verona rispetto a quello di Napoli? Ora potete comunque reagire subito contro il Bologna.

"Prima di tutto penso che l'inizio della gara è stato più difficile, contro un'avversaria forte, come al Napoli. Abbiamo però difeso da squadra, siamo migliorati nel secondo tempo. Per fortuna abbiamo subito un'altra partita contro il Bologna e vogliamo rifarci".

Su Montipò: come state cercando di stringervi attorno a lui in un inizio di stagione complicato?

"Lui è un ottimo portiere, noi cerchiamo sempre di aiutarci a vicenda in campo. Fra gli obiettivi che abbiamo c'è quello di mantenere i clean sheet e quando non ci riusciamo non è semplice nemmeno per noi difensori".

Come ha reagito il gruppo alla decisione di andare in ritiro? E quanto credete alla salvezza?

"Sicuramente credo alla salvezza, non siamo lontani e non dobbiamo guardare agli altri, ma a noi stessi. Noi accettiamo le decisioni del club e dell'allenatore come queste, dobbiamo solo concentrarci su quello che vuole in campo".

Ore 20.59 finisce la conferenza stampa