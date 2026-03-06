Hellas, missione impossibile? Sammarco: "I ragazzi ci credono, non serve fare calcoli"
Nove punti dalla zona salvezza, a undici partite dalla fine del campionato. Quella dell’Hellas Verona, ultimo in classifica insieme al Pisa, sembra una missione impossibile, ma Paolo Sammarco non molla: “I ragazzi ci credono - ha detto in conferenza stampa alla vigilia della partita con il Bologna -, io posso portare la nostra esperienza con gli allenamenti, vedo quanto lavorano in allenamento per competere anche fra loro, nessuno a tirato i remi in barca. Se c'è una fiammella accesa, la dobbiamo rinvigorire con prestazioni e risultati".
La quota salvezza qual è?
"Fare calcoli non serve. Pensiamo a noi, a tornare alla vittoria, a fare punti. Ogni partita è a sé, non possiamo fare tabelle".
Editoriale di Marco Conterio Gattuso si gioca futuro e credibilità con le scelte e con la preconvocazione di Verratti e Chiesa. Quella su Bastoni è la più giusta, un'esclusione è difficile da capire. Palestra e i giovani: quando il nuovo ciclo?
1 Gattuso si gioca futuro e credibilità con le scelte e con la preconvocazione di Verratti e Chiesa. Quella su Bastoni è la più giusta, un'esclusione è difficile da capire. Palestra e i giovani: quando il nuovo ciclo?
3 Paolo Berlusconi: "I sogni proibiti di Silvio? Forse Maradona e Totti. Ma per lui erano intoccabili"
L'Italia guarda alla Danimarca. Giugliano: "Iniziato un nuovo percorso. Convinte della nostra forza"