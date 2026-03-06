Hellas, Sammarco ritrova Orban ma non rinuncia a Bowie: "Partiranno loro dall'inizio"

"Bisogna dare continuità e Bowie sta crescendo”. Paolo Sammarco ritrova Gift Orban, ma non intende rinunciare a Kieran Bowie, scozzese arrivato all’Hellas Verona nel mercato di gennaio. Il tecnico scaligero, alla vigilia della partita con il Bologna, ha ipotizzato un attacco con entrambi in campo dal primo minuto: “Orban poi è quello che ha dimostrato di più, sa muoversi molto bene. Stanno migliorando anche l'intesa insieme, probabilmente saranno loro a partire dall'inizio. Mi aspetto tanto da loro, ma anche in fase difensiva, non possiamo fare a meno del loro apporto".

Sammarco ha poi parlato del valore del Bologna di Vincenzo Italiano: “È una squadra molto forte, con numerosi interpreti differenti. Hanno due squadre con giocatori che possono intercambiarsi, sono tutti competitivi. Gioca molto su intensità e velocità, attacca molto bene sulle fasce laterali. Sarà da prestare la massima attenzione, stare compatti, quando si è aggressivi, esserlo nella maniera giusta. Senza perdere la voglia di fare male, perché è una squadra molto forte, che lascia anche spazi per attaccare".

La conferenza stampa di Sammarco.