Verona, Sammarco prima del Bologna: "Torna Belghali, nessuno ha tirato i remi in barca"

Sammarco prima del Bologna: "Torna Belghali, nessuno ha tirato i remi in barca"

L'Hellas Verona si appresta a far visita al Bologna di Vincenzo Italiano, squadra reduce da cinque vittorie consecutive fra campionato ed Europa League. Il tecnico gialloblu, Paolo Sammarco, parlerà a breve in conferenza stampa per presentare la sfida in programma domenica alle 15.

Si è visto qualcosa di importante contro il Napoli, ha rivisto quella leggerezza che serve ora, per potersi giocare solo le partite gara dopo gara?

"Non so se sia leggerezza o altro, magari anche consapevolezza. Credo che una buona fase difensiva aiuti a esprimere qualcosa di meglio, come accaduto con il Napoli. Dopo il gol fatto poi credo che la squadra si sia liberata provando qualcosa in più. L'aspettativa è quella di vederlo anche dal primo minuto, aiutandosi anche con una fase difensiva importante, con compattezza".

Della Primavera chi è già pronto ad avere minutaggio? Come si immagina i mesi a livello personale, si immagina al Verona anche l'anno prossimo?

"Quelli che hanno debuttato sono quelli più pronti a livello fisico. Sul mio futuro l'ho già detto, lo dico realmente: non ci penso assolutamente, pensiamo al lavoro da fare settimana dopo settimana e a fare le cose fatte bene".

Gli infortunati?

"Bella-Kotchap e Slotsager si sono fermati. Recuperiamo Belghali: ha fatto un allenamento e mezzo con noi, vediamo domani in rifinitura, ma abbiamo sensazioni positive. Ha fatto pochi allenamenti, ma siamo contenti di riaverlo con noi".

A destra: è più propenso ad usare Akpa-Akpro, o si può tornare a Bradaric a piede invertito, o rimane Oyegoke? Visto che Belghali immaginiamo non sia pronto.

"Belghali dall'inizio non credo, stiamo valutando, abbiamo varie soluzioni, sono quelle che hai detto. Sappiamo che il Bologna è una squadra che attacca molto anche con gli esterni, ha giocatori forti, che fanno la differenza. Dobbiamo considerare anche quello, che tipo di scalata possiamo fare, se mettere un giocatore più difensivo, o un centrocampista che ha fatto bene sia a destra che al centro contro il Napoli. Sono valutazioni che stiamo ancora facendo, stiamo provando varie cose, ci teniamo l'ultimo allenamento per decidere".

Torna Orban: partiranno lui e Bowie dall'inizio?

"Bisogna dare continuità e Bowie sta crescendo. Orban poi è quello che ha dimostrato di più, sa muoversi molto bene. Stanno migliorando anche l'intesa insieme, probabilmente saranno loro a partire dall'inizio. Mi aspetto tanto da loro, ma anche in fase difensiva, non possiamo fare a meno del loro apporto".

L'aritmetica non condanna il Verona. Quanto ci crede il gruppo a fare l'impresa? Qualcuno sembra aver tirato i remi in barca.

"I ragazzi ci credono, io posso portare la nostra esperienza con gli allenamenti, vedo quanto lavorano in allenamento per competere anche fra loro, nessuno a tirato i remi in barca. Se c'è una fiammella accesa, la dobbiamo rinvigorire con prestazioni e risultati".

La quota salvezza qual è?

"Fare calcoli non serve. Pensiamo a noi, a tornare alla vittoria, a fare punti. Ogni partita è a sé, ogni partita dobbiamo provare a vincerla, non possiamo fare tabelle".

Valentini dal primo minuto con Edmundsson braccetto di destra? E Suslov è pronto a giocare dal primo minuto?

"Valentini sta bene. è la seconda settimana che si allena con il gruppo, è una possibilità concreta, siamo felici del suo rientro. Suslov non è ancora pronto, mentalmente lo sarebbe, ma ci sono passato da questi infortuni, so quanta voglia si ha, sta lavorando benissimo, sta alzando il livello e questo aiuta anche il resto della squadra".

Come sta la squadra a livello fisico?

"In queste settimane credo che la squadra stia reagendo bene, con i carichi e quello che stiamo proponendo in allenamento. Abbiamo un po' alzato il livello di volumi. Anche contro il Napoli, pur con un calo nel finale dovuto anche alla forza dell'avversario, credo sia stata positiva a livello fisico. Abbiamo giocatori che rientrano da lunghi infortuni e magari non hanno i 90 minuti brillanti come vorremmo, ma credo si stia migliorando anche da quel punto di vista".

Che Bologna si aspetta?

"Squadra molto forte, con numerosi interpreti differenti. Hanno due squadre con giocatori che possono intercambiarsi, sono tutti competitivi. Gioca molto su intensità e velocità, attacca molto bene sulle fasce laterali. Sarà da prestare la massima attenzione, stare compatti, quando si è aggressivi, esserlo nella maniera giusta. Senza perdere la voglia di fare male, perché è una squadra molto forte, che lascia anche spazi per attaccare".

