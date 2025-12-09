Fantacalcio, top & flop 14^ giornata Serie A

Si è conclusa la 14^ giornata, analizziamo i top e i flop di questo turno al fantacalcio.

TOP

Pulisic: sono poche le volte che un giocatore decida da solo le partite, questo è uno di quei casi. Lo statunitense febbricitante entra nell'ultima mezz'ora e pareggia al primo pallone toccato, dopodichè sigla il 3-2 sfruttando un'incertezza di Israel. Giocatore devastante che si conferma centrocampista solo nei listini ma nella realtà è un vero e fortissimo attaccante. Fantavoto 14.

Hojlund: a Roma gioca da uomo squadra e fornisce l'assist a Neres, contro la Juventus si prende la scena e sigla la doppietta che permette al Napoli di vincere e manterene la testa della classifica insieme al Milan. La sua maturazione prosegue giornata dopo giornata e il rientro di Lukaku creerà molti dubbi a Conte considerando che sarà difficile vederli insieme. Fantavoto 14.

Giovane: partita da vero fenomeno, trascinatore puro della squadra di Zanetti contro un'Atalanta troppo arrendevole. Le sue qualità sono ormai note a tutti, se trova, come sta facendo, anche continuità nei bonus diventerà un attaccante notevole dal futuro assicurato. Fantavoto 11.5.

FLOP

Nzola: momento di pura follia per l'angolano che con i suoi alla ricerca del pareggio scalcia senza alcun motivo Mandela Keita e lascia i suoi in 10 condannandoli di fatto alla sconfitta. Ora andrà in coppa d'Africa per tornare a disposizione nel 2026. Fantavoto 3.5.

Gila: la solita buona partita sporcata da un'espulsione decisamente evitabile. Dopo un ammonizione attacca l'arbitro che è costretto ad espellerlo. Salterà la partita con il Parma per tornare a disposizione quella dopo dove tornerà certamente titolare. Fantavoto 4.

Celik: protagonista dell'episodio che vale la quarta sconfitta in questo campionato per i giallorossi. Fallo su Folorounsho che lascia i suoi in 10 evitabile ma non tutto per colpa sua. Stagione positiva che viene scalfita da questo episodio ma siamo certi che tornerà nel migliore dei modi. Fantavoto 3.5.