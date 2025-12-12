Calciomercato Inter, Dumfries cambia ancora agente e continua il pressing su Giovane

Nemmeno il tempo di un anno, che Denzel Dumfries ha deciso di cambiare nuovamente agente.

Addio a Jorge Mendes per l'esterno nerazzurro, adesso out per infortunio. L'ex PSV ha deciso di affidarsi ad Ali Barat, ancora non c'è l'ufficialità ma la strada è quella come del resto il futuro dell'olandese.

L'ennesimo cambio di agente lascia pensare ad un possibile addio dello stesso Dumfries, sicuramente non nel mercato di gennaio ma in estate potrebbe concretizzarsi la cessione.

Dumfries va? Forse, mentre Giovane arriva. Anche qui bisogna inserire un forse ma in questo momento l'Inter sta spingendo sull'acceleratore per strappare il sì del calciatore ma soprattutto dell'Hellas Verona.

Operazione da 20-25 milioni che potrebbe concretizzarsi nel mercato di gennaio con il brasiliano lasciato per sei mesi in prestito in Veneto.

Si proverà così ad anticipare e beffare la concorrenza.