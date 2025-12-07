I numeri di Giovane sono impressionanti: il 65% dei gol del Verona passano da lui

Impatto notevole di Giovane nell'Hellas Verona. Il brasiliano ha trovato la terza rete in campionato, alla terza gara casalinga consecutiva. Nel 3-1 all'Atalanta ha vinto anche il premio di "Panini Player of the Match". Ciò che impressiona è che il giocatore sia entrato nel 65% delle reti segnate dagli scaligeri in questo campionato: su 11 gol totali, 3 portano la sua firma e 4 invece lo vedono nelle vesti di assist-man. Nessuno in Serie A ha una percentuale simile.