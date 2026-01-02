Hellas Verona, priorità Baldanzi ma serve anche un difensore: occhi su Dossena del Como

Con l’apertura ufficiale della sessione invernale, l’Hellas Verona torna a muoversi sul mercato con l’obiettivo di rinforzare la rosa nella corsa salvezza. In cima alla lista c’è un nome già accostato ai gialloblù nei mesi scorsi: Tommaso Baldanzi. Il trequartista di proprietà della Roma era stato a un passo dal Verona in estate, prima che la trattativa si bloccasse. Oggi lo scenario può riaprirsi.

Baldanzi ha trovato maggiore continuità nelle ultime settimane, ma resta un profilo in uscita e rappresenta un’opportunità interessante per l’Hellas. Il fattore decisivo potrebbe essere il rapporto con Paolo Zanetti, che lo ha lanciato ai tempi dell’Empoli e che il Verona considera un vero e proprio jolly nella trattativa. Attenzione però alla concorrenza: anche Genoa, Pisa e Parma monitorano la situazione.

Parallelamente, il club scaligero valuta rinforzi anche per il reparto arretrato. Un nome seguito è quello di Alberto Dossena del Como, sul quale sono vigili pure Cagliari e Cremonese. Sullo sfondo resta inoltre l’ipotesi Rodrigo Becao, difensore brasiliano oggi al Fenerbahce, che gradirebbe un ritorno in Serie A dopo l’esperienza con l’Udinese.