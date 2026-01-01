Hellas Verona, Unai Núñez a rischio addio: il Valencia sta trattando il suo ritorno in Liga
Il Verona rischia di perdere Unai Núñez, che dovrebbe tornare dal prestito in Italia per vestire un'altra maglia, quella del Valencia. Secondo quanto rivelato da Superdeporte, il club del Mestalla è in trattative avanzate con il Celta Vigo per chiudere l'arrivo del difensore basco con la formula del prestito.
Nonostante l'ex Athletic Bilbao percepisca uno degli ingaggi più alti del club galiziano, tra le parti filtra ottimismo: l'accordo sembra poter rientrare nei parametri economici gestiti dalla dirigenza valenciana. Prima però servirà convincere il club scaligero, che sullo spagnolo ha sempre contato e che si ritrova all'ultimo posto della classifica di Serie A.
