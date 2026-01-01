Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Hellas Verona, Unai Núñez a rischio addio: il Valencia sta trattando il suo ritorno in Liga

Hellas Verona, Unai Núñez a rischio addio: il Valencia sta trattando il suo ritorno in LigaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Lorini
Oggi alle 12:27Serie A
Simone Lorini

Il Verona rischia di perdere Unai Núñez, che dovrebbe tornare dal prestito in Italia per vestire un'altra maglia, quella del Valencia. Secondo quanto rivelato da Superdeporte, il club del Mestalla è in trattative avanzate con il Celta Vigo per chiudere l'arrivo del difensore basco con la formula del prestito.

Nonostante l'ex Athletic Bilbao percepisca uno degli ingaggi più alti del club galiziano, tra le parti filtra ottimismo: l'accordo sembra poter rientrare nei parametri economici gestiti dalla dirigenza valenciana. Prima però servirà convincere il club scaligero, che sullo spagnolo ha sempre contato e che si ritrova all'ultimo posto della classifica di Serie A.

Articoli correlati
Guido Rodriguez va al Valencia. Era stato proposto alla Juve, che non ha mai voluto... Guido Rodriguez va al Valencia. Era stato proposto alla Juve, che non ha mai voluto affondare
Il Valencia di Beltran vede finalmente la luce: 1-0 al Getafe dopo 2 mesi Il Valencia di Beltran vede finalmente la luce: 1-0 al Getafe dopo 2 mesi
Il Real Madrid chiama, come risponderà il Barcellona? Il programma odierno de LaLiga... Il Real Madrid chiama, come risponderà il Barcellona? Il programma odierno de LaLiga
Altre notizie Serie A
Genoa, De Rossi: "Sarebbe da stupidi e non professionisti sottovalutare il Bologna"... Live TMWGenoa, De Rossi: "Sarebbe da stupidi e non professionisti sottovalutare il Bologna"
Fiorentina, sondaggio del Genoa per Abdelhamid Sabiri: il punto TMWFiorentina, sondaggio del Genoa per Abdelhamid Sabiri: il punto
Aldair elogia Ghilardi: "Prestazioni solide e personalità. Con questa tranquillità... Aldair elogia Ghilardi: "Prestazioni solide e personalità. Con questa tranquillità fai la differenza"
Lucca e Lang via: Napoli, mercato estivo bocciato. Vale per tutte le big: poche idee,... Lucca e Lang via: Napoli, mercato estivo bocciato. Vale per tutte le big: poche idee, ma confuse
Torino, Baroni sincero: "Abbiamo ancora il dolore della sconfitta dell'andata: Fabregas... Torino, Baroni sincero: "Abbiamo ancora il dolore della sconfitta dell'andata: Fabregas bravissimo"
Cagliari, mister Pisacane: "La Fiorentina è costruita per i piani alti della classifica"... Live TMWCagliari, mister Pisacane: "La Fiorentina è costruita per i piani alti della classifica"
Pisa, quante assenze per Gilardino. Alla lista si aggiunge anche Semper: i convocati... Pisa, quante assenze per Gilardino. Alla lista si aggiunge anche Semper: i convocati
Inter, Zanetti: "Ultras? Sempre rimasto dalla parte giusta. C'è un confine da non... Inter, Zanetti: "Ultras? Sempre rimasto dalla parte giusta. C'è un confine da non oltrepassare"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio I conti ai conti del Como: come farà col Fair Play Finanziario? È tutto già nei piani di Suwarso. E la foto alle 2 di notte di Fabregas racconta perfettamente questa visione
Le più lette
1 I conti ai conti del Como: come farà col Fair Play Finanziario? È tutto già nei piani di Suwarso. E la foto alle 2 di notte di Fabregas racconta perfettamente questa visione
2 Quote vincente Europa League, le scommesse aggiornate sull'ex Coppa Uefa
3 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 24ª giornata di Serie A
4 "Sono tre anni che mi prendi in giro". Lazio, nuovo scontro fra Romagnoli e Lotito: ora l'addio
5 Serie B, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Lucca e Lang via: Napoli, mercato estivo bocciato. Vale per tutte le big: poche idee, ma confuse
Immagine top news n.1 Juventus, nuovo round di colloqui per McKennie a febbraio. Le cifre della richiesta
Immagine top news n.2 Fiorentina, la caviglia di Kean non migliora. L’attaccante verso il forfait anche con il Cagliari
Immagine top news n.3 Milan, ci siamo per il rinnovo di Maignan: la prossima settimana può arrivare la firma
Immagine top news n.4 Europa League: risultati, classifica e prossimo turno. Roma e Bologna, obiettivo ottavi
Immagine top news n.5 La Juventus ha scelto: il punto sulla trattativa per portare En-Nesyri a Torino
Immagine top news n.6 Il Napoli fa irruzione sul mercato: via Lucca e Lang, ecco Giovane. E il ko di Neres può portare Sancho
Immagine top news n.7 Napoli, fumata bianca per Giovane dall'Hellas Verona. Le cifre del trasferimento a titolo definitivo
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il punto Cardinale del Milan. Quel che può accadere ora e in futuro Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La triste fine dell'avventura di Leon Bailey. Lui (e la Roma) meritavano di più
Immagine news podcast n.2 La mossa di De Laurentiis per sbloccare subito il mercato del Napoli
Immagine news podcast n.3 La rivoluzione della Fiorentina passa da un cambio radicale
Immagine news podcast n.4 L'incredibile Luka Jovic, l'uomo dei derby e la nuova vita con l'AEK Atene
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Londrosi: "Sarebbe folle escludere il Trapani a sette giornate dal termine dell'anno"
Immagine news Altre Notizie n.2 Champions League, il cammino futuro delle italiane secondo gli opinionisti
Immagine news Serie C n.3 Pineto, Tonti: “Nel girone B non esistono partite facili, ogni gara nasconde insidie”
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Genoa, De Rossi: "Sarebbe da stupidi e non professionisti sottovalutare il Bologna"
Immagine news Serie A n.2 Fiorentina, sondaggio del Genoa per Abdelhamid Sabiri: il punto
Immagine news Serie A n.3 Aldair elogia Ghilardi: "Prestazioni solide e personalità. Con questa tranquillità fai la differenza"
Immagine news Serie A n.4 Lucca e Lang via: Napoli, mercato estivo bocciato. Vale per tutte le big: poche idee, ma confuse
Immagine news Serie A n.5 Torino, Baroni sincero: "Abbiamo ancora il dolore della sconfitta dell'andata: Fabregas bravissimo"
Immagine news Serie A n.6 Cagliari, mister Pisacane: "La Fiorentina è costruita per i piani alti della classifica"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Juve Stabia, nel fortino del Menti senza il dodicesimo uomo. Abate riparte dal 3-5-1-1
Immagine news Serie B n.2 Catanzaro, sfuma Seydou Fini: il talento del Genoa dice no ai giallorossi
Immagine news Serie B n.3 Venezia, Stroppa predica calma: "Non guardiamo la classifica del Mantova, non si può mollare"
Immagine news Serie B n.4 Avellino, Boersma dice no alla proposta: "Il mio istinto mi dice che ora non è il passo giusto"
Immagine news Serie B n.5 Sudtirol, Castori: "Padova avversario molto complicato. Dovremo dare il meglio"
Immagine news Serie B n.6 Spezia, Kouda saluta Follo e torna a Parma. Ad attenderlo un prestito al Mantova
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Audace Cerignola, arriva in prestito dal Sassuolo il portiere Alessandro Russo
Immagine news Serie C n.2 Juventus Next Gen, fatta per Teoman Gunduz. Accordo fino al giugno 2028
Immagine news Serie C n.3 Team Altamura, ceduto a titolo definitivo Pasqualino Ortisi al Trapani
Immagine news Serie C n.4 Cavese, Awau verso il Catania? Prosperi: "Ha male al ginocchio, ma dovrà dare il 100% finchè rimarrà"
Immagine news Serie C n.5 Lecco, Minadeo: "Sull'arrivo di un attaccante abbiamo idee chiare, e siamo pronti a intervenire"
Immagine news Serie C n.6 Foggia, Musa sul mercato: "Stiamo cercando un attaccante, un esterno mancino e un difensore"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Inter-Pisa, Chivu vuole una reazione immediata dopo la Champions
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Roma-Stoccarda, Gasperini vuole la qualificazione diretta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Juventus-Benfica, precedenti allarmanti: ultima vittoria bianconera nel 1993
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Milan Women, Erin Cesarini ceduta in prestito fino a giugno alla Lazio
Immagine news Calcio femminile n.2 Como Women, Viktoria Pinther arriva in prestito dal Parma Women. La nota
Immagine news Calcio femminile n.3 Parma Women, ceduta in prestito al Venezia l'attaccante Kailey Willis
Immagine news Calcio femminile n.4 Coppa Italia femminile, concluse le gare d’andata dei quarti: tutto aperto in vista del ritorno
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus Women, Canzi dopo il 2-1 col Napoli: "Per passare il turno dobbiamo fare meglio"
Immagine news Calcio femminile n.6 Girelli all'ultimo respiro, la Juve batte 2-1 il Napoli nell'andata dei quarti di Coppa Italia
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Bruno Beatrice, "l'indiano" della Fiorentina e un caso mai risolto Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché siamo così legati ai campionissimi del passato?