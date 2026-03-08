Il Valencia fuori dall'incubo: rimonta pazzesca, 3-2 all'Alaves e +7 dalla zona rossa
Seconda vittoria di fila del Valencia, che si tira fuori dall'incubo. Con il 3-2 all'Alaves la squadra di Corberan si è portata a quota 32 punti, a +7 dalla zona retrocessione. Uno strappo forse decisivo per dimenticare il pessimo inizio di stagione e blindare la permanenza nella Liga spagnola. Un risultato raggiunto peraltro con una rimonta notevole: da 1-2 a 3-2 con due reti segnate fra il 90' ed il 99', al 9° minuto di recupero.
Il risultato
Valencia-Alaves 3-2
3' e 71' rig. Boye (A), 47' Guerra (V), 90' Cornet (V), 90+9' Duro (V)
Questo il programma della 27^ giornata
Venerdì 6 marzo
Celta Vigo - Real Madrid 1-2
Sabato 7 marzo
Osasuna - Maiorca 2-2
Levante - Girona 1-1
Atletico Madrid - Real Sociedad 3-2
Athletic Club - Barcellona 0-1
Domenica 8 marzo
Villarreal - Elche 2-1
Getafe - Real Betis 2-0
Siviglia - Rayo Vallecano 1-1
Valencia - Alaves 3-2
Lunedì 9 marzo
Espanyol - Real Oviedo ore 21:00
Questa la classifica de LaLiga
1. Barcellona — 67 punti (27 partite giocate)
2. Real Madrid — 63 (27)
3. Atletico Madrid — 54 (27)
4. Villarreal — 54 (27)
5. Betis — 43 (27)
6. Celta Vigo — 40 (27)
7. Espanyol — 36 (26)
8. Real Sociedad — 35 (27)
9. Getafe — 35 (27)
10. Atletico Bilbao — 35 (27)
11. Osasuna — 34 (27)
12. Valencia — 32 (27)
13. Girona — 31 (27)
14. Rayo Vallecano — 31 (27)
15. Siviglia — 31 (27)
16. Alavés — 27 (27)
17. Elche — 26 (27)
18. Mallorca — 25 (27)
19. Levante — 22 (27)
20. Real Oviedo — 17 (26)
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.