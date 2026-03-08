LaLiga, Villarreal attento, le altre scappano. Il Betis può consolidare l'Europa: il programma
Vincono tutte le prime della classifica ne LaLiga per questo il Villarreal sarà chiamato a rispondere nel match che aprirà il programma domenicale della 27^ giornata in programma alle 14.00 allo Stadio della Ceramica contro l’Elche. Alle 16.15 in campo il Real Betis a domicilio contro il Getafe, a caccia di tre punti che le permetterebbero di allungare al quinto posto sul Celta Vigo. Alle 18:30 il Siviglia accoglie al Sanchez Pizjuan il Rayo Vallecano. Chiude il programma odierno la partita tra Valencia e l’Alaves questa sera alle 21:00.
Questo il programma della 27^ giornata
Venerdì 6 marzo
Celta Vigo - Real Madrid 1-2
Sabato 7 marzo
Osasuna - Maiorca 2-2
Levante - Girona 1-1
Atletico Madrid - Real Sociedad 3-2
Athletic Club - Barcellona 0-1
Domenica 8 marzo
Villarreal - Elche ore 14:00
Getafe - Real Betis ore 16:15
Siviglia - Rayo Vallecano ore 18:30
Valencia - Alaves ore 21:00
Lunedì 9 marzo
Espanyol - Real Oviedo ore 21:00
Questa la classifica de LaLiga
1. Barcellona — 67 punti (27 partite giocate)
2. Real Madrid — 63 (27)
3. Atlético Madrid — 54 (27)
4. Villarreal — 51 (26)
5. Betis — 43 (26)
6. Celta Vigo — 40 (27)
7. Espanyol — 36 (26)
8. Real Sociedad — 35 (27)
9. Atletico Bilbao — 35 (27)
10. Osasuna — 34 (27)
11. Getafe — 32 (26)
12. Girona — 31 (27)
13. Rayo Vallecano — 30 (26)
14. Siviglia — 30 (26)
15. Valencia — 29 (26)
16. Alavés — 27 (26)
17. Elche — 26 (26)
18. Mallorca — 25 (27)
19. Levante — 22 (27)
20. Real Oviedo — 17 (26)
