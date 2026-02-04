Hellas Verona, Zanzi: "Ogni euro che entra è reinvestito nel club: niente panico sul mercato"

Caos Hellas Verona? Il presidente esecutivo del club gialloblu, Italo Zanzi, ha parlato oggi in conferenza stampa per spiegare le mosse sul mercato del club scaligero: "Ogni euro che noi prendiamo, anche dal mercato, è reinvestito nel club. Non è uscito un euro. Poi noi lo vediamo come un progetto a lungo termine. Noi riteniamo che la nostra responsabilità principale sia che il Verona abbia una vita lunga, non farci prendere dal panico e iniziare a spendere in una forma che a lungo termine può fare anche più danni che benefici".

Ha parlato di progetto a lungo termine. Siete pronti in caso di retrocessione?

"Prima di tutto oggi pensiamo a salvarci. Se dovesse accadere altro saremo pronti a lottare subito per tornare in Serie A. Ma non pensiamo a questa cosa. Questo progetto è a lungo termine. Noi quando siamo arrivati non abbiamo detto che sarebbe stato sicuro rimanere in Serie A, ma che era un obiettivo, poi c'è anche il campo, dove ci può essere un autogol, per esempio. Nel calcio non c'è una scienza esatta, ma rimaniamo molto fiduciosi sul nostro progetto a lungo termine ed anche a lungo termine".

Perché non si è intervenuti prima come gli acquisti, serviva per forza cedere prima Giovane?

"Non era prevista questa situazione. Quando è arrivata penso che tutti l'avrebbero fatta. Un giocatore che è arrivato qua, ha fatto bene, un ragazzo fantastico che ha avuto una opportunità. Sapete meglio di me che comprare a gennaio non è facile. Prima tutti aspettano, è un mercato complicato. In estate nessuno sta giocando le partite. Abbiamo anche provato a fare cose prima. Dipende però anche dalla controparte, proprietaria dei giocatori. Dobbiamo essere anche consapevoli che ci servono giocatori che vogliano giocatori che possano rimanere qua. In questo momento abbiamo bisogno di giocatori con caratteristiche specifiche, con voglia di lottare. Non è stato facilissimo per questo".