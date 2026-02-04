Serie A, la Flop 20 dopo 23 giornate: Sohm non è più il peggiore, il primato va a Sarr

Simon Sohm non è più il peggiore giocatore della Serie A. Il nuovo giocatore del Bologna paga una prima parte di stagione da dimenticare con la maglia della Fiorentina ma c'è chi ha fatto peggio, ovvero Amin Sarr dell'Hellas Verona. È il Lecce la squadra più rappresentata con 4 giocatori, seguono Fiorentina, Torino e Pisa a 3 e Juventus a 2. Poi Hellas Verona, Lazio, Como, Udinese e Atalanta a quota 1.

1. Sarr (Hellas Verona) 5.34 (16)

2. Sohm (Fiorentina) 5.38 (13)

3. Ndour (Fiorentina) 5.50 (15)

4. Dia (Lazio) 5.57 (14)

5. Asllani (Torino) 5.57 (14)

6. Pongracic (Fiorentina) 5.60 (20)

7. Morente (Lecce) 5.62 (13)

8. Marin (Pisa) 5.63 (16)

9. Camarda (Lecce) 5.63 (15)

10. Pierotti (Lecce) 5.66 (22)

11. Stulic (Lecce) 5.67 (21)

12. Morata (Como) 5.67 (12)

13. Gineitis (Torino) 5.67 (12)

14. Buksa (Udinese) 5.67 (12)

15. Koopmeiners (Juventus) 5.68 (17)

16. Tamèze (Torino) 5.68 (17)

17. Meister (Pisa) 5.69 (18)

18. David (Juventus) 5.71 (17)

19. Ahanor (Atalanta) 5.71 (14)

20. Nzola (Pisa) 5.72 (16)