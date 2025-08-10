Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Henrik Meister è definitivamente del Pisa: versati i 4 milioni di riscatto al Rennes

Henrik Meister è definitivamente del Pisa: versati i 4 milioni di riscatto al RennesTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:08Serie A
di Niccolò Righi

Adesso è ufficiale, come già vi avevamo anticipato nei giorni scorsi (QUI la nostra news) Henrik Meister è diventato un calciatore del Pisa a titolo definitivo. Il club nerazzurro ha riscattato il suo cartellino dal Rennes per 4 milioni di euro. Questa la nota dei toscani:

"Pisa Sporting Club è lieto di annunciare l’esito positivo della trattativa con la Società Stade Rennais Football Club (Francia) per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Henrik Wendel Meister

Henrik è stato tra i protagonisti della fantastica cavalcata vincente della passata stagione in serie B, incastonando il suo gol decisivo contro il Frosinone tra i ricordi più belli. Da oggi è Nerazzurro a tutti gli effetti (contratto fino al 30 giugno 2028, con opzione sull’anno successivo), pronto ad affrontare con i compagni e con il tecnico Alberto Gilardino la grande avventura del Campionato di Serie A".

Solo con TIMVISION hai DAZN e PRIME in promo a soli 19,99€ per i primi 5 mesi. Attiva ora Online!
Articoli correlati
Colpo di scena, il Pisa acquista subito a titolo definitivo Meister dal Rennes: i... Colpo di scena, il Pisa acquista subito a titolo definitivo Meister dal Rennes: i dettagli
Pisa e Rennes verso l'accordo: Meister anche in Serie A, rinnovo del prestito fino... Pisa e Rennes verso l'accordo: Meister anche in Serie A, rinnovo del prestito fino a giugno
Ct Under 21 danese: "Meister ha un percorso folle, presto arriverà in Nazionale" Ct Under 21 danese: "Meister ha un percorso folle, presto arriverà in Nazionale"
Altre notizie Serie A
Serie A in ritiro, date e risultati delle amichevoli delle 20 squadre Focus TMWSerie A in ritiro, date e risultati delle amichevoli delle 20 squadre
Ausilio racconta la cessione più difficile: "Era tutto fatto, poi mi chiamò un avvocato... Ausilio racconta la cessione più difficile: "Era tutto fatto, poi mi chiamò un avvocato divorzista..."
Che fa Gigio? Un tifoso dello United ad Amorim: "Prendiamo Donnarumma". Lui se la... Che fa Gigio? Un tifoso dello United ad Amorim: "Prendiamo Donnarumma". Lui se la ride
Milan, primi contatti col Genoa per De Winter: è uno dei nomi per il dopo Thiaw TMWMilan, primi contatti col Genoa per De Winter: è uno dei nomi per il dopo Thiaw
Chelsea-Milan, le formazioni ufficiali: Leao al centro dell'attacco. Modric e Jashari... Chelsea-Milan, le formazioni ufficiali: Leao al centro dell'attacco. Modric e Jashari in panchina
Inter, Luis Henrique: "Chivu mi invita a rischiare, con lui sta nascendo una squadra... Inter, Luis Henrique: "Chivu mi invita a rischiare, con lui sta nascendo una squadra vera"
Doppietta e assist per De Bruyne: gol e highlights di Napoli-Girona 3-2 VideoDoppietta e assist per De Bruyne: gol e highlights di Napoli-Girona 3-2
Il Sassuolo dopo la difesa prova a sistemare anche la porta: accordo vicino con l'Ipswich... Il Sassuolo dopo la difesa prova a sistemare anche la porta: accordo vicino con l'Ipswich per Muric
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Milan, tutto su Hojlund. Thiaw al Newcastle, ora uno tra De Winter, Leoni e Comuzzo. Napoli, per l’esterno occhio all’ipotesi Kevin. Assalto finale a Juanlu Sanchez
Le più lette
1 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di A tra conferme e nuovi arrivi
2 Serie A in ritiro, date e risultati delle amichevoli delle 20 squadre
3 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di B tra conferme e nuovi arrivi
4 Milan, tutto su Hojlund. Thiaw al Newcastle, ora uno tra De Winter, Leoni e Comuzzo. Napoli, per l’esterno occhio all’ipotesi Kevin. Assalto finale a Juanlu Sanchez
5 Inter, Chivu scarica Pavard, ma c'è un problema. Intanto De Winter è stato bloccato
Ora in radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Milan, primi contatti col Genoa per De Winter: è uno dei nomi per il dopo Thiaw
Immagine top news n.1 Dennis Man lascia il Parma: il giocatore in partenza per Eindhoven, domani visite e firma col PSV
Immagine top news n.2 Il Cagliari vince la corsa col Parma per Sebastiano Esposito: domani visite coi sardi, i dettagli
Immagine top news n.3 Risolti gli ultimi dettagli: Alvaro Morata al Como dal Galatasaray, affare da 15-16 milioni
Immagine top news n.4 Inter, Ausilio: "Kovacic e Brozovic i colpi migliori. Kvara, che rimpianto. E Jashari..."
Immagine top news n.5 Juve, la carica di Tudor: "Non firmo per il quarto posto! Chi ci dà fuori dallo Scudetto mi motiva"
Immagine top news n.6 Atalanta, primo ko in amichevole: il Colonia vince 4-0. Prosegue il braccio di ferro con Lookman
Immagine top news n.7 La Roma vince il derby con l'Everton: a fine gara Gasperini difende Dovbyk e chiede rinforzi
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Quanto mi costi. Tre esuberi che tormentano le big di Serie A Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Cosa manca alla Fiorentina per regalare a Pioli una rosa già completa?
Immagine news podcast n.2 L'analisi dei 30 finalisti del Pallone d'Oro 2025. Chi sono i favoriti?
Immagine news podcast n.3 Il Torino che sta nascendo può essere la rivelazione della prossima Serie A?
Immagine news podcast n.4 Il capolavoro del Napoli. Il mercato può chiudersi già a inizio agosto?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Giannichedda consiglia il Milan: "Meglio Hojlund di Vlahovic, vi spiego perché"
Immagine news Altre Notizie n.2 Valentini: "Milan, Allegri sarà carico. Ecco la mia proposta per Italia-Israele"
Immagine news Serie A n.3 Arturo Di Napoli: "Inter, si deve partire subito bene altrimenti..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Serie A in ritiro, date e risultati delle amichevoli delle 20 squadre
Immagine news Serie A n.2 Ausilio racconta la cessione più difficile: "Era tutto fatto, poi mi chiamò un avvocato divorzista..."
Immagine news Serie A n.3 Che fa Gigio? Un tifoso dello United ad Amorim: "Prendiamo Donnarumma". Lui se la ride
Immagine news Serie A n.4 Milan, primi contatti col Genoa per De Winter: è uno dei nomi per il dopo Thiaw
Immagine news Serie A n.5 Chelsea-Milan, le formazioni ufficiali: Leao al centro dell'attacco. Modric e Jashari in panchina
Immagine news Serie A n.6 Inter, Luis Henrique: "Chivu mi invita a rischiare, con lui sta nascendo una squadra vera"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Palermo, Brunori: "La sfida col City motivo d'orgoglio. Il muro rosanero? Da brividi"
Immagine news Serie B n.2 Reggiana, Dionigi: "Importante chiudere bene il ritiro. Girma? Piccola lesione"
Immagine news Serie B n.3 Galassi dopo il City: "Questa è la dimensione del Palermo. Tv da tutto il mondo"
Immagine news Serie B n.4 Entella, buona la prima. Chiappella: "Atteggiamento giusto contro una Ternana forte"
Immagine news Serie B n.5 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di B tra conferme e nuovi arrivi
Immagine news Serie B n.6 Catanzaro scatenato sul mercato: dopo Liberali tutto su Bianco e Corazza
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Novara, arriva lo svincolato Leonardo Di Cosmo: accordo biennale con ozione
Immagine news Serie C n.2 Union Brescia, la porta d un bresciano: firma Stefano Gori. Ufficialità ad ore
Immagine news Serie C n.3 Sorrento, M. Conte dopo il Napoli: "Ho avuto le risposte che mi attendevo dai ragazzi"
Immagine news Serie C n.4 Dolomiti Bellunesi, De Cian su Burrai: "Un valore aggiunto. Anche come uomo"
Immagine news Serie C n.5 Cittadella, Iori positivo: "Qui c'è il giusto amalgama di giovani ed esperti"
Immagine news Serie C n.6 Catania, Cicerelli rinnova fino al 2027: "Ringrazio la società per questo attestato di stima"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juventus Women, Canzi dopo il 4-0 al Dortmund: "Buon lavoro. Mercato? Manca qualcosa"
Immagine news Calcio femminile n.2 Colpo d'esperienza per la Ternana Women: Paloma Lazaro firma un annuale con opzione
Immagine news Calcio femminile n.3 Lazio Women, Goldoni: "Qualità più alta e bel gruppo. Possiamo ambire al podio"
Immagine news Calcio femminile n.4 Inter Women, nuovo prestito per Jelcic. Si trasferisce in Svizzera allo Young Boys
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus Women, scelta l'erede di Sara Gama: Martina Rosucci nuovo capitano
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women’s Cup su Sky: si parte il 22 agosto. La finale anche su Rai 2
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.160 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Celeste Pin: "Quando mi misero su un treno, direzione Perugia...e iniziò la mia carriera" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il caso Lookman fa discutere: chi ha ragione?