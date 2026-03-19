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Highlights Champions League, ancora troppo Bayern Monaco per l'Atalanta: finisce 4-1
Troppo Bayern Monaco per l'Atalanta, anche al ritorno. Dopo il 6-1 di Bergamo, i nerazzurri all'Allianz Arena perdono 4-1 e vengono eliminati agli ottavi di Champions League. Protagonista, tra gli altri, Harry Kane autore di una doppietta. Sugli scudi anche Karl e Diaz, che rendono ancora più inutile la rete di Samardzic nel finale.
La Serie A esce dunque dalla Champions League, mentre l'Atalanta resta in corsa per la Coppa Italia e per una qualificazione europea in campionato
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