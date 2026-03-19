Il Padova sceglie la continuità: confermata la fiducia in mister Andreoletti

Il Padova sceglie la continuità e rinnova la propria fiducia in Andreoletti, anche nel momento più complicato della stagione. Nonostante il recente calo di risultati e una classifica che si è fatta più insidiosa, la società biancoscudata non mette in discussione la guida tecnica, convinta che il lavoro dell’allenatore possa riportare la squadra sui binari giusti.

Come evidenzia Il Mattino di Padova, nell’ambiente aleggia la sensazione di una storia già vista: dopo un girone d’andata brillante, è arrivata una frenata simile a quella della scorsa stagione. Anche allora, però, il Padova seppe reagire nel momento decisivo, trasformando le difficoltà in slancio.

Un precedente che oggi alimenta la speranza. La sconfitta contro il Venezia richiama infatti quella, un anno fa, contro l’Atalanta Under 23, che segnò il punto più basso prima della risalita. Proprio per questo, il club invita a mantenere fiducia: Andreoletti resta saldo in panchina, con l’obiettivo di invertire la rotta e guidare la reazione biancoscudata.