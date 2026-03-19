Como, il cordoglio per la morte di Michael Hartono: "Gratitudine e rispetto"

Il Como ha diramato una nota per esprimere il proprio cordoglio dopo la morte nelle scorse ore di Michael Hartono, uno dei due azionisti di riferimento del club insieme al fratello Robert. Questa la nota del club lariano:

"La società Como 1907 è profondamente addolorata per la scomparsa di Michael Bambang Hartono. Il Club esprime le più sincere condoglianze alla famiglia Hartono e a tutto il Djarum Group. Sotto la guida della famiglia, il Club ha aperto un nuovo capitolo della sua storia, e per questo la società lo ricorda con gratitudine e rispetto".