Cremonese, col nuovo corso si cambia modulo: cosa ha provato Giampaolo al primo allenamento

La Cremonese cambia guida tecnica nel momento più delicato della stagione. Dopo settimane difficili e una classifica che vede i grigiorossi scivolati al terzultimo posto, il club ha deciso di esonerare Davide Nicola e affidare la panchina a Marco Giampaolo. Una scelta maturata dopo risultati deludenti e dopo la netta sconfitta contro la Fiorentina, considerata il punto di non ritorno.

Per Giampaolo si tratta di un ritorno a distanza di undici anni, quando guidò la squadra in Lega Pro centrando un piazzamento importante. Questa volta l’obiettivo è più complicato: conquistare la salvezza nelle nove giornate che restano e poi avviare un nuovo ciclo. Il tecnico ha firmato fino al 2027, con opzione per un’ulteriore stagione, segnale di una scelta che guarda anche al futuro indipendentemente dall’esito di questo campionato.

Arrivato in mattinata, l’allenatore ha subito diretto il primo allenamento per preparare la trasferta contro il Parma, in programma tra pochi giorni. Servirà soprattutto lavorare sulla testa di un gruppo apparso fragile e con poca fiducia. Anche dal punto di vista tattico sono attese novità: Giampaolo dovrebbe tornare alla difesa a quattro, con il 4-3-3 come sistema di riferimento ma senza escludere varianti come il 4-2-3-1 o il 4-3-1-2.

Diversi i giocatori già allenati in passato, da Audero a Thorsby fino a Bonazzoli e Baschirotto, anche se quest’ultimo non sarà disponibile subito. In attacco restano da valutare le condizioni di Vardy, mentre Okereke è in crescita. La priorità, però, è ritrovare fiducia per continuare a credere nella salvezza.