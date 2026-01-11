Hojlund: "Akanji? E' finita 50 e 50. Dalla prima esperienza in Italia mi sento migliorato"

L'attaccante del Napoli Rasmus Hojlund ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna sul campo dell’Inter chiusa sul 2-2 e valevole per la 20^ giornata di Serie A.

Senti di aver vinto il duello con Akanji?

"Sento che sia finito 50 e 50, un po' come è finita la partita. Il bello dei big match è affrontare difensori come lui".

Sull'occasione ad inizio secondo tempo potevi fare di più?

"Forse un po' più di qualità potevo metterci, ma era anche difficile andare più vicino alla porta".

Cosa hai imparato in Italia dal primo giorno che si qui?

"Sento di essere migliorato rispetto alla prima esperienza in Italia, che comunque mi ha aiutato ad inserirmi nel Napoli. Ci sono delle similitudini tra l'Atalanta di Gasperini e quello che sto facendo al Napoli con Conte".