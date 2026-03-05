Conte ritrova Anguissa, D'Aversa fa il punto verso Napoli-Torino

Sarà l'anticipo Napoli-Torino, in programma venerdì 6 marzo, ad aprire la 28esima giornata di Serie A. Una sfida che dà a mister Antonio Conte l'opportunità di ritrovare un calciatore finora assente da quasi quattro mesi: Zambo Anguissa. Il centrocampista sarà quasi sicuramente tra i convocati, mentre per De Bruyne - assente da fine ottobre - la decisione verrà presa soltanto alla vigilia. Ancora assente McTominay, che prosegue nel suo lavoro personalizzato. Considerando anche l’assenza di Lobotka, per la prima volta in questa stagione il Napoli potrebbe partire senza nessuno dei cosiddetti "Fab Four" dal primo minuto.

In casa granata, a fare il punto in vista della sfida ci ha pensato invece direttamente Roberto D'Aversa, il quale ha parlato in conferenza stampa dopo il debutto vincente nell'ultimo turno di campionato contro il Torino: "La storia di quest'anno dice che dopo le vittorie ci sono stati periodi negativi. Abbiamo giocato di sera e poi venerdì, c'è meno tempo per esaltarsi e abbiamo pensato a lavorare. Non abbiamo ancora fatto nulla. Vedremo novità di formazione? Nella prima settimana abbiamo cercato di fare ciò che ci portasse dei vantaggi. Non si fanno mai le stesse, si ragiona anche sull'avversario: il Napoli è diverso dalla Lazio, gli azzurri ti aggrediscono forte. Sarà una gara diversa".

Il bilancio sulle emozioni di questa prima settimana. "In questo momento il mio obiettivo è raggiungere al più presto l'obiettivo di squadra, non c'è altro nella mia testa. Il risultato positivo dipende dalla prestazione: voglio vedere l'atteggiamento che chiedo anche in allenamento, la gara rispecchia ciò che fai in settimana. Sarà una partita difficile, ma è bello da andare a giocare: provo invidio per i giocatori che scenderanno in campo. Emozioni? Sono venuto con l'entusiasmo di fare il meglio possibile. Siamo partiti bene, l'entusiasmo non deve scemare in euforia perché altrimenti abbassi l'attenzione. L'ho detto alla squadra, facciamo ciò che ci piace e quindi bisogna vivere il calcio nella maniera giusta (qui la conferenza stampa integrale di D'Aversa".